Micobactéria infecta mais 17 pessoas em Andradina

Subiu para 52 o número de pessoas contaminadas por micobactérias em Andradina, a 640 quilômetros de São Paulo. A Secretaria Municipal da Saúde confirmou que mais 17 vítimas informaram sobre nódulos nos braços em que receberam vacinas no ano passado. Até o início de março, 35 pessoas, incluindo dois bebês, eram tratadas com antibióticos para cicatrizar as feridas. Mas, com a divulgação do caso, outras vítimas apareceram nas últimas semanas. No ano passado, em todo o Estado, foram registrados 23 casos. As micobactérias causam feridas de difícil cicatrização e nódulos. A forma mais comum de transmissão é por meio de instrumentos médicos não esterilizados de forma adequada. Segundo o secretário da Saúde Farid Haddad, dos 52 casos, 15 recebem maiores cuidados por causa do estágio da infecção, mas todos são tratados com o antibiótico claritromicina para auxiliar na cicatrização das feridas. Essas 15 vítimas são as que passaram por cirurgias plásticas em 14 de março para ajudar na cicatrização. DESCOBERTA Segundo Haddad, a situação "está sob controle". Porém, com os novos casos, as autoridades de saúde do município descobriram que a contaminação não ocorreu somente em pessoas que receberam vacina nos últimos meses de 2008. "Temos casos de pessoas vacinadas em abril." As vítimas tomaram vários tipos de vacina no Posto Central de Saúde do município, em 2008. Até agora, segundo Haddad, não se descobriu a forma de contágio. A suspeita é que a contaminação possa ter ocorrido pelo sabonete líquido usado para limpar os braços após a vacinação. Os resultados dos exames feitos nos sabonetes ainda não saíram.