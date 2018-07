Michel Serrault morre aos 79 anos em Paris

Michel Serrault, um dos astros mais populares do cinema francês, morreu ontem , aos 79 anos, de causa não revelada. Serrault, que trabalhou em mais de 150 filmes, dirigido por cineastas como Clouzot e Chabrol, ficou popular como o gay Zazá da comédia A Gaiola das Loucas, mas atuou em filmes de diversos gêneros, ganhando prêmios importantes por papéis dramáticos. Seu último filme foi Pars Vite et Reviens Tard, de Régis Warnier, feito este ano. O ator era casado com Juanita Serrault desde 1958.