Michael Jackson anuncia últimos shows

Michael Jackson, o autointitulado "rei do pop", anunciou ontem, diante da imprensa mundial e de centenas de fãs na plateia, que fará suas últimas apresentações na capital inglesa. Serão pelo menos dez shows, a partir de 8 de julho, na O2 Arena, um estádio com capacidade para 20 mil pessoas. "Essas serão minhas últimas apresentações em Londres", disse o artista de 50 anos. "Cantarei as canções que os fãs querem ouvir." Jackson também afirmou que "essa é a última entrada em cena, antes de abaixarem as cortinas". "Quando digo que isso é tudo, quero dizer que isso é tudo", ressaltou.