Mexa-se: qual esporte combina com você?

"Desejo que, um dia, todas as pessoas saibam como é bom praticar uma atividade física, qualquer que seja, mexer o corpo, suar, sentir o prazer de fazer tudo de que o ser humano é capaz com seu corpo. E que a atividade física não seja receitada como remédio para doentes, mas sim adotada e propagada como hábito prazeroso", declara Fabio Saba, mestre em Educação Física pela USP, em seu livro Mexa-se, Atividade Física e Bem-Estar (Takano Editora Gráfica). Partindo desta premissa, selecionamos oito tipos de esportes - que costumam receber alunos de personalidades distintas - ideais para quem quer deixar o corpo em dia com a saúde, praticando algo de seu interesse. "Não adianta forçar o aluno a fazer uma atividade que não tem a ver com o seu perfil. A aula não rende e o objetivo, na maioria das vezes, não é alcançado", garante Renata Guarnieri, coordenadora técnica da academia Curves. No entanto, antes de iniciar qualquer tipo de exercício, vale lembrar que é importante procurar um médico e realizar um exame para comprovar se o seu corpo está apto para praticar qualquer atividade física. "Feito isso, se possível, o candidato a atleta precisa procurar a orientação de um profissional de educação física, que, baseado nos testes, montará uma série de exercícios específica", recomenda o personal trainer Felipe Menezes. Para quem não tem tempo MALHAÇÃO A Curves oferece um circuito de 30 minutos que auxilia na aceleração do metabolismo e na queima de calorias. "Muita gente aproveita a hora do almoço para malhar", diz Renata Guarnieri, coordenadora técnica da unidade da Vila Madalena (3815-4800). Atividade para a terceira idade TAI CHI CHUAN "O tai chi chuan é um exercício muito procurado pelos idosos, pois abrange todo o corpo do indivíduo sem qualquer risco de lesões, promove oxigenação profunda do organismo, equilibra as emoções, estimula o sistema nervoso e permite que as funções mentais se estabilizem e se ampliem", garante Maria Angela Vieira de Souza Soci, professora e presidente da Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental (SBTCC). Os tímidos adoram BICICLETA Muita gente deixa de freqüentar uma academia por conta da timidez. E, por isso, uma opção interessante é praticar exercícios individuais, como a esteira ou a bicicleta. "A pessoa chega na academia, vai direto para a bicicleta ou para a esteira, coloca o fone de ouvido e fica no mundo dela", explica Renata Guarnieri, coordenadora técnica da Curves. Esse tipo de atividade ajuda a eliminar os quilinhos a mais e a regular a freqüência cardíaca do aluno. Os desligados vão se dar bem CAPOEIRA A prática tem conquistado cada vez mais adeptos e é responsável por envolver todos os músculos, favorece benefícios mentais, flexibilidade e coordenação. "Ela promove o retorno do equilíbrio orgânico", afirma Jabuticaba, mestre de capoeira da academia Top Spin & Big Ball (4341-8423). Boa opção para os hiperativos CORRIDA A professora de ioga e massagem ayurvédica Puja Punita (3842-2580) garante que, quanto maior o índice de energia gasta, mais relaxado o corpo fica. Por isso, para quem sofre de ansiedade e não consegue ficar parado, correr no parque ajuda a eliminar o problema. "Vale ressaltar que é importante alongar-se antes de iniciar a atividade. Além disso, escolha um tênis apropriado para esse tipo de esporte e beba muita água." Para quem odeia puxar ferro AULA DE DANÇA Segundo Andréa Toledo, professora de dança da ACM (3138-3000), a atividade ideal para essa turma é a dança. "Dá para queimar muitas calorias, trabalhar a coordenação motora, se divertir e relaxar. É uma ótima opção para o verão." Desajeitados são bem-vindos NATAÇÃO "No começo, quem é um pouco estabanado, terá um certo grau de dificuldade. Mas insistindo, o resultado será promissor. É o esporte que traz mais benefícios ao corpo", revela Fabiano Batalha, coordenador do programa aquático da ACM. Atividades lúdicas para a garotada COLETIVOS De acordo com Almyr Souza, personal trainer e professor da Cia Athletica (5105-7000), os esportes coletivos "estimulam a sociabilização e ajudam a manter a saúde do corpo". Uma longa partida de vôlei renderá uma noite de sono tranqüila.