Meu cão tem bebido muita água e feito muito xixi. Ele pode estar com diabete?

Realmente, o consumo exagerado de água - e conseqüentemente o excesso de urina - é um dos sintomas principais da diabete. Nos cães, normalmente, esses sintomas vêm acompanhados de um apetite insaciável e, mesmo comendo grande quantidade de alimento, o animal vai emagrecendo. O ideal seria você procurar um veterinário levando o amiguinho com jejum de no mínimo 12 horas. Assim, ele poderá fazer o teste de glicemia, que determinará se tem ou não a doença. Preste atenção porque existem outras enfermidades que podem fazer com que o seu animal apresente esses sintomas específicos - sede, excesso de urina e apetite exagerado -, como o hiperadrenocorticísmo, em que o organismo do bicho produz muita cortisona. Esse problema é causado geralmente por câncer na glândula drenal. A diferença é que o animal, em vez de emagrecer, engorda. O diagnóstico preciso é feito por meio de exame de laboratório e ultra-som. De uma forma ou de outra, ambas as enfermidades exigem tratamento imediato. Portanto, não demore para levar o cão ao veterinário. Envie suas dúvidas para Av. Eng. Caetano Álvares, 55, Limão, cep. 02598-900