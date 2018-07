Meta de vacinação contra a pólio é imunizar 14,7 mi

O Ministério da Saúde realiza hoje a 1.ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite. A meta é imunizar 14,7 milhões de crianças menores de 5 anos - 95% dessa população. Segundo o ministério, foram investidos R$ 46 milhões. Do total, R$ 21,8 milhões foram usados na aquisição dos imunobiológicos e R$ 13,2 milhões, transferidos para as Secretarias Estaduais Municipais de Saúde. O gasto com publicidade foi de R$ 11 milhões. A 2.ª etapa será no dia 22 de agosto.