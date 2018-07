Mergulhe nos benefícios da água

Os terapeutas corporais mudaram de endereço. Os consultórios foram deixados de lado e, agora, o novo local de trabalho destes profissionais são as piscinas. Segundo os especialistas, as terapias corporais aquáticas ajudam na reabilitação de cirurgias ortopédicas, nos tratamentos de coluna, fibromialgia, artrite, artrose e doenças pulmonares, além de relaxar o corpo, a mente e, claro, eliminar alguns quilinhos. A idéia de deixar de lado a maca, os óleos e as essências para vestir o maiô e mergulhar na piscina é simples: na água, a força da gravidade diminui sob o corpo e proporciona bem-estar. ?A sensação de prazer nos movimentos das hidroterapias fica por conta da diminuição da força da gravidade sob o corpo. Muitos exercícios que as pessoas não conseguem fazer fora da água são realizados facilmente dentro da piscina?, afirma o fisioterapeuta Marcelo Roque. De acordo com o profissional, existem algumas técnicas de terapias corporais aquáticas - cada uma com um objetivo - que auxiliam no tratamento de doenças. A aquadinamic, por exemplo, é indicada para pacientes em reabilitação que necessitam serem atendidos num curto espaço de tempo. O principal objetivo da técnica é que o paciente ganhe amplitude nos movimentos, aumente a capacidade respiratória, melhore o alongamento e relaxamento muscular e diminua a dificuldade de locomoção das articulações. ?Quando a terapia corporal aquática é aplicada por um fisioterapeuta, o profissional utiliza alguns movimentos que podem ajudar na reabilitação do paciente?, conta Roque, que também indica a fluir hidro como tratamento, que serve para fortalecer e alongar o corpo por meio das propriedades físicas da água, como turbulência, viscosidade, flutuação e pressão hidrostática. Bastidores da aula O profissional que aplica a técnica é chamado de aquaterapeuta e, na maioria das vezes, tem a profissão ligada à área da saúde com cursos de especialização. Para praticar as técnicas de hidroterapias, o aluno não precisa saber nadar, pois, nos movimentos submersos na água, utiliza-se um grampo no nariz. A temperatura da água da piscina é a termoneutra, ou seja, está em graus que o corpo não precisa gastar energia para produzir o calor e manter sua temperatura interna. Geralmente, fica em torno de 33° a 36°, dependendo da região.