Menino morre de raiva humana em Brasília

Um menino de 12 anos morreu ontem em Brasília depois de ter sido contaminado por raiva humana. Elismar Ferreira Martins foi mordido por um morcego em uma cidade no interior de Goiás, onde morava, e estava sendo tratado havia 30 dias no Hospital de Base de Brasília. Foi a terceira morte pela doença neste ano, no País. Elismar morreu no início da madrugada, depois de uma parada cardiorrespiratória irreversível, mas seu quadro já era considerado gravíssimo havia 20 dias, com a possibilidade de comprometimento cerebral. Três dias atrás foi detectado que o menino estava em coma profundo e sem resposta cerebral. Elismar foi mantido em coma induzido e vinha sendo tratado com base no protocolo de Milwaukee, desenvolvido por médicos americanos para cuidar de um paciente de raiva em 2004. O método utiliza o coma e a aplicação de antivirais. O mesmo método foi usado neste ano para tratar o adolescente Marciano Menezes da Silva, de 15 anos, no Recife (PE). Ele foi considerado curado em novembro, depois de três exames registrarem resultado negativo para a raiva. Até então, só duas outras pessoas haviam sido curadas em todo o mundo. FATAL Transmitida por animais, a raiva é normalmente fatal. Os primeiros sintomas costumam ser dor de cabeça, febre e mal estar, que evoluem para salivação excessiva, convulsões e mudanças no comportamento. Cachorros costumavam ser os principais transmissores para seres humanos, mas, depois das constantes campanhas públicas de vacinação, o risco foi muito reduzido. A maior preocupação hoje é com animais silvestres, especialmente os morcegos, os principais transmissores. Das três mortes ocorridas neste ano no País - incluindo a de ontem -, duas foram causadas por transmissão por morcegos e uma, por macaco. Especialistas acreditam que, pelo fato de os cães não serem mais os principais transmissores, é preciso divulgar melhor outras estratégias de prevenção da doença. Uma delas é a de que mordidas de morcego e outros animais silvestres devem ser seguidas por lavagem da ferida. A vítima deve buscar rapidamente serviço médico para ser vacinada contra a raiva humana e/ou receber soro anti-rábico. A presença de morcegos em região habitada deve ser alertada às autoridades de saúde e agricultura.