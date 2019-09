Menino ajuda vítimas de furacão com dinheiro que juntava para ir à Disney

Jermaine Bell, de 7 anos, tinha o sonho de conhecer os parques de diversão da Disney, em Orlando, assim como muitas crianças. O menino juntou dinheiro para realizar seu sonho no seu sétimo aniversário, mas desistiu por uma boa razão: Bell usou suas economias para ajudar moradores da Carolina do Sul afetados pelo Furacão Dorian.

Ao saber da boa ação de Jermaine, Disney preparou uma festa especial para o garoto Foto: Reprodução/Disney Parks

Leia também: Mulher resgata 97 cães por ameaça de furacão Dorian

O menino estava visitando a avó, quando soube que habitantes da cidade ficaram desalojados por causa do furacão. Economizando há mais de um ano, Bell quebrou o cofrinho e comprou centenas de cachorros-quentes,garrafas de água e batatas fritas para distribuir aos desalojados.

A boa ação do garoto chamou a atenção do grupo Walt Disney, que proporcionou um momento mágico a Bell. No dia de seu aniversário, ele foi visitado pelos personagens da Disney, e ganhou um convite para ir aos parques com a família.

O garoto, completamente surpreso, disse estar muito feliz e fascinado com o presente./ (EFE)