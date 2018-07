O Ministério da Saúde Pública do Paraguai informou ontem que 33 pessoas morreram neste ano por causa da meningite. Não será declarado, porém, estado de emergência sanitária. Desde janeiro, foram notificados 178 casos da doença, com taxa de mortalidade de 18,5%. No mesmo período, houve 4 mil ocorrências de dengue e mil de febre amarela.