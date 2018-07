Memórias da gripe de 1918

Nós possuímos dois tipos de memória. A primeira é a da mente, onde guardamos as lembranças de nossas experiências mentais. A segunda é a imunológica. Lá estão guardadas muitas das experiências de nosso corpo. Guardamos a lembrança de termos sido imunizados contra o sarampo ou de termos sido expostos a várias cepas de vírus da gripe. Apesar de inconsciente, essa memória é extremamente eficaz e é por causa dela que muitas vacinas, se aplicadas na infância, nos protegem por toda a vida. O sistema imune lembra do vírus e, quando somos infectados novamente, puxa de sua memória a capacidade de produzir anticorpos que o neutralizam. Por incrível que pareça, compreendemos melhor como a informação é mantida na nossa memória imunológica do que como nossas experiências mentais são guardadas no cérebro. As memórias mentais da pandemia que matou milhões de pessoas em 1918 são lembradas pelos sobreviventes e imortalizadas em livros. Mas será que é possível resgatar a memória imunológica de pessoas que foram infectados por esse vírus no início do século 20? Um grupo de cientistas foi capaz de isolar e reconstituir essas memórias imunológicas. Tudo começou quando o DNA do vírus de 1918 foi isolado de cadáveres de vítimas enterradas em regiões muito frias. Com o seqüenciamento desse DNA foi possível recriar o vírus (veja meu artigo Brincando de deus com a gripe de 1918, publicado em 26/10/2005). Após a ressuscitação do antígeno, um grupo de cientistas isolou a capa do vírus, aquela proteína que induz a resposta imunológica que é posteriormente lembrada por nosso sistema imune. Primeiro os cientistas coletaram sangue de centenas de pessoas e descobriram que nenhum de nós possui no sangue anticorpos capazes de reconhecer a capa do vírus de 1918. Isso é esperado, uma vez que o vírus desapareceu e ninguém nascido desde 1920 foi infectado. Ou seja, não temos memória imunológica desse vírus. Num segundo passo, foram identificadas 32 pessoas que hoje têm entre 91 e 101 anos e eram crianças durante a epidemia. Elas foram escolhidas por terem convivido com casos da doença ou terem perdido pais ou irmãos na pandemia de 1918. Seu sangue foi coletado e foi possível demonstrar que elas, 90 anos depois, ainda possuíam anticorpos que reconheciam o vírus de 1918. Num terceiro passo, os cientistas isolaram do sangue desses idosos as células que produzem os anticorpos, ou seja, o local onde a memória está guardada. Essas células foram modificadas para crescer em tubos de ensaio. Linhagens celulares permanentes, capazes de produzir muitos anticorpos, foram desenvolvidas. Finalmente, os cientistas infectaram camundongos com o vírus de 1918 ressuscitado. Grande parte dos animais morreu. Mas, quando os anticorpos que fazem parte da memória imunológica dos velhinhos foram injetados nos camundongos infectados , eles foram capazes de matar o vírus antes de serem mortos por ele. Eureka! Um soro capaz de curar esse tipo de gripe foi produzido com a memória imunológica dos sobreviventes. Essa é mais uma arma que poderemos usar caso o vírus de 1918 venha a reaparecer. *Biólogo - fernando@reinach.com Mais informações: Neutralizing antibodies derived from B cells of 1918 influenza pandemic survivors. Nature, vol.455