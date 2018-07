Megalojas de sapatos

O pé, meu bem, não muda de tamanho. E bolsa, queridos, não precisa ser vestida. Pronto. Taí a explicação porque tantas mulheres são alucinadas por acessórios. Ninguém precisa enfrentar a luz cruel de um provador para comprar sapato e bolsa. Sem falar que variar os dois itens pode mudar completamente o efeito de uma roupa. E é o consumo desenfreado desse tipo de produto que justifica a existência de lojas como a Jorge Alex, aberta em Santana há 25 anos pelos irmãos Sérgio e Miguel Zeitunian, ou a Shoestock, que há 20 movimenta a Rua Bem-Te-Vi, em Moema. Pois é ali pertinho, na Rua Canário, que a Jorge Alex acaba de inaugurar uma filial gigantesca, com 1.500 m2. ?A clientela pedia, muita gente achava a zona norte longe, então resolvemos abrir lá?, conta Sérgio, bem-humoradíssimo com a novidade. Variedade, qualidade e preço bom formam o trio imbatível no conceito da empresa, aliado, segundo o sócio, ao atendimento. ?Eu sempre dei prioridade ao tête-à-tête com a cliente e, ainda hoje, com a consumidora podendo escolher sozinha o produto, faço questão de ter equipe de vendas que a oriente?, diz. A loja abriu com a coleção de inverno nas prateleiras, desenvolvida pelo departamento de estilo com supervisão dos proprietários. Na Shoestock, a troca de modelos será realizada amanhã, com um evento inusitado. ?Nós sempre convidamos 15 clientes para desfilar os lançamentos, e também teremos garçons cantores?, diz o gerente de marketing Daniel Zanco. Lá, o auto serviço faz a farra da mulherada. ?Tem gente que chega a ficar 4 horas dentro da loja.? A chegada da Jorge Alex na região, acredita Zanco, só tende a trazer benefícios a todos. A Shoestock foi pioneira na região e trouxe ao varejo de calçados a divisão de produtos por numeração, em grande variedade. ?Nosso sucesso não está baseado no ponto, mas na nossa missão, que é vender sapato e acessórios de moda e com qualidade e preço abaixo do mercado?, garante.O burburinho amanhã é aberto ao público. A Shoestock fica na Av. Bem-Te-Vi, 221. A Jorge Alex nova está na Rua Canário, 1.240.