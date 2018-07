O Centro Budista Djampel Pawö está com matrículas abertas para o curso de meditação que será orientado por seu fundador, Lama Kalden Tulku Rimpoche. As aulas visam proporcionar bem-estar físico, mental e emocional. O curso tem carga horária de 8 horas e acontece às quartas-feiras, das 20h às 22h. As vagas são limitadas. Informações: 3045-7932.