Médicos reclamam de remoção

Médicos do Hospital Brigadeiro fizeram ontem manifestação contra a remoção do serviço de endocrinologia do local para o Posto de Atendimento Médico (PAM) de Várzea do Carmo, no Cambuci. A Secretaria da Saúde alega que a mudança é temporária e necessária, pois o hospital passa por reformas. Os médicos dizem que os pacientes serão prejudicados. "São de alta complexidade e não temos condições de atendê-los num PAM", diz o médico Ronaldo Jacob.