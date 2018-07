Médicos alemães fazem implante duplo de braços

Médicos alemães conseguiram implantar na semana passada, em um hospital de Munique, dois braços completos em um paciente de 54 anos de idade. A equipe anunciou a cirurgia como a primeira desse tipo já realizada. Durante 15 horas de cirurgia, um grupo de 40 médicos implantou os braços em um fazendeiro que perdeu seus membros em um acidente há seis anos. Seu estado de saúde é bom, informou ontem um boletim médico. "Antes da cirurgia, nós tivemos de explicar ao paciente que seria necessário lidar com o fato de que teria as mãos de outra pessoa", contou Edgar Biemer, um dos médicos responsáveis pela cirurgia. "Quando ele acordou (da anestesia) e olhou suas mãos, a primeira coisa que disse foi: ?Muito bom?." Biemer afirmou ainda que, até hoje, apenas transplantes de antebraço tinham sido realizados com sucesso. Uma das principais dificuldades para realizar as operações com braços inteiros é a identificação de um doador compatível. "Além disso, é mais aceitável para as pessoas que o rim de um parente seja retirado, por exemplo, do que uma perna inteira." No final de 2005, médicos franceses realizaram o primeiro transplante parcial de face do mundo, enxertando nariz, lábios e queixo em Isabelle Dinoire, de 38 anos.