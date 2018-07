Médico reassume cargo no Incor

O cardiologista José Antonio Franchini Ramires reassumiu ontem o cargo de diretor clínico do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo afirmando que a unidade tornou-se uma "nau sem rumo" que necessita "retomar a bandeira" de grande instituição. Ouça o discurso do cardiologista durante a posse Ramires havia sido afastado depois que em 2005 o conselho deliberativo do hospital apontou problemas financeiros na Fundação Zerbini, órgão de apoio do Incor, responsável por compras e contratações. Naquela época, o médico ocupava a presidência do conselho curador da Zerbini e do conselho diretor do Incor. Além de perder os dois cargos, o cardiologista foi afastado da diretoria da divisão clínica, posto que retomou ontem após ordem do Tribunal de Justiça. Os outros dois não serão reassumidos pelo médico. A cerimônia de posse ontem lotou um auditório do segundo andar do Incor com outros médicos e funcionários - parte assistiu o discurso em pé e duas filas de cumprimentos se formaram após o fim do evento. "Nesta história muitas injustiças foram cometidas contra várias pessoas, mas sejam quais forem vamos apagá-las e vamos construir. Estamos todos numa nau sem rumo, todos sem uma bandeira, vamos retomar a bandeira, porque esta instituição não nasceu para ser mais uma, mas para ser aquilo para o qual foi destinada, para ser uma grande instituição." Na semana passada, a superintendência do hospital, ao comentar o retorno do funcionário, afirmou que Ramires teria causado "grave lesão à ordem pública e à administração". A nota apontou ainda que sua diretoria é uma de oito existentes na unidade. "Parece jogo, um time perde de oito a zero e chama de ladrão pelo despeito. A diretoria da divisão de cardiologia representa 90% da atividade médico hospitalar", respondeu Ramires, que diz ter sido vítima de acusações. O superintendente do HC, José Manoel de Camargo, não quis comentar. No fim do evento, o médico disse que o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o autorizou na última sexta-feira a divulgar na posse investimento de R$ 50 milhões da pasta no Incor para a compra de equipamentos. "Gostaria de oferecer em particular ao conselho curador da Zerbini e ao conselho do Incor, que durante muito tempo tentaram conseguir liberação de recursos", provocou. Em nota, o presidente do conselho diretor do Incor, Noedir Stolf, disse que recebeu a notícia também na sexta. "Depois de todo o esforço coletivo empregado (...) o conselho acredita ser um contra-senso o dr. Ramires (...) vir a público comunicar (...) a decisão (...) deixando (..) subentendida sua influência direta no processo, o que não é fato", afirmou. Stolf não comentou a afirmação de Ramires de que a instituição é uma nau "sem rumo".