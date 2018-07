Médico é afastado de maternidade

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou ontem ter identificado o obstetra de plantão no Hospital Municipal Miguel Couto, acusado de negligência no atendimento a gestantes em situação de emergência. O nome não foi divulgado, mas a pasta informou que ele ficará suspenso até o fim da sindicância aberta para apurar o caso. Ele teria mandado uma grávida com sinais de descolamento de placenta ir de ônibus a uma maternidade na zona norte. Ele rabiscou no braço dela o nome da Maternidade Fernando Magalhães e os números da linha de ônibus que deveria tomar. Manuela Costa, de 29 anos, chegou à maternidade por contra própria e foi submetida a uma cesariana de emergência, mas o bebê nasceu morto.