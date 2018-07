MEC rejeita escolha de reitor da Unifesp

O Ministério da Educação (MEC) não aceitou a lista tríplice de candidatos a reitor enviada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O problema está na forma como os nomes foram selecionados - cada um em uma votação diferente: a primeira com alunos, professores e funcionários e as duas últimas apenas com membros do conselho universitário. A recomendação do ministério é que a instituição realize um a nova eleição, única, e envie novamente a lista. A universidade informou que na próxima semana o conselho vai se reunir para decidir a forma e a data da nova eleição.