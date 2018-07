MEC avaliou mais de 2 mil títulos para escolher 600

O MEC avaliou 2.088 títulos para chegar à lista de 600 aprovados, publicada em outubro no Diário Oficial - seriam 300 para as séries finais do ensino fundamental (6.º ao 9.º ano) e 300 para o ensino médio. Mas, por problemas jurídicos atribuídos às editoras, a lista foi reduzida para 540 obras. Segundo o MEC, serão distribuídos mais de 11 milhões de livros até março. Os acervos chegarão a 49.327 escolas de ensino fundamental, com 16,4 milhões de alunos, e a 17.471 de ensino médio, com 7,2 milhões, totalizando 23,6 milhões de estudantes. O critério será o número de matrículas no Censo Escolar: escolas com até 250 alunos receberão 100 títulos, com 251 a 500 estudantes, 200 obras, e aquelas com mais de 501 alunos, 300 livros.