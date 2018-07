O Ministério da Saúde confirmou ontem o primeiro caso de febre amarela em que o provável local de infecção foi Mato Grosso. O paciente morreu. Até a última semana, só havia registro de infecções ocorridas em Goiás (a maioria dos casos), Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Um total de 30 casos e 15 mortes já foi registrado no País desde dezembro do ano passado.