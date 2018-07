Maternidade reduz prescrição

Para controlar a resistência aos antibióticos, as maternidades Santa Joana e Pro-Matre adotaram uma redução do uso desses medicamentos dentro da UTI neonatal. "Pesquisas mostram que, em unidades de internação do tipo, mais de 90% dos bebês atendidos já receberam antibióticos. E ao contrário do que se imagina, a tendência mundial é reduzir o uso nas infecções mais comuns", afirma a infectologista Rosana Richtmann, presidente da Comissão de Controle de Infecção dos dois hospitais. Ela explica que com essa medida é possível evitar a proliferação das infecções e o surgimento de bactérias super-resistentes. "As bactérias multirresistentes são o maior desafio dentro dos hospitais e uma das maneiras de reduzir o surgimento delas é evitando o uso do antibiótico, e não usando mais", explica. A maior dificuldade, de acordo com a infectologista, é lidar com a cultura de prescrição dos médicos e também com suas inseguranças, reafirmando que em muitos casos não é preciso o uso de antibióticos. "Na UTI, há bebês que não conseguem nem comer nem respirar sozinhos. A invasão é grande e o sistema imunológico não está desenvolvido. Há risco altíssimo de infecções", diz. "A melhor maneira de lidar com isso é analisar caso a caso, fazendo exames laboratoriais e um diagnóstico preciso."