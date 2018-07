Masp estreia projeto mensal para ocupar vão livre com música

Vão livre do Masp recebe projeto musical. Foto: Felipe Rau/Estadão

O Museu de Arte de São Paulo, o famoso Masp, estreia nesta quinta-feira, 30, o projeto "Música no Vão". Como o nome já diz, serão apresentações musicais de grupos brasileiros no espaço térreo do espaço, famoso por reunir as mais diversas manifestações dos paulistanos. Quem abre o projeto é a banda Nomade Orquestra. No local, também estará disponível uma feirinha gastronômica, com foodbikes. A ideia é resgatar uma das propostas da arquiteta Lina Bo Bardi, autora do projeto do Masp, que imaginou o vão livre como um espaço de lazer e convivência para a população.

As apresentações musicais acontecerão sempre nas últimas quintas-feiras do mês, dia em que o museu tem seu horário de funcionamento estendido até as 20h. A banda paulista Nomade Orquestra faz o primeiro show, a partir das 20h. Formado no ABC, em outubro de 2012, o grupo desenvolve um trabalho autoral instrumental que transita entre os universos do funk, jazz, dub, rock, afro beat e hip-hop.

Nômade Orquestra Foto: Pedro Ladeira/Divulgação

Para julho e setembro, respectivamente, estão confirmados os shows das cantoras Luiza Lian e Tássia Reis. O projeto quer dar visibilidade a variados ritmos e estilos musicais. No passado, foi no Masp, por exemplo, onde aconteceram lançamentos e consolidação da carreira de importantes artistas, como Marisa Monte, em 1988, e Daniela Mercury, que lotou o vão livre em 1992.

Serviço

Música no Vão

Quinta-feira, 30 de junho de 2016

Das 18h às 22h; início do show às 20h

Ingresso: gratuito

Vão Livre do MASP, Avenida Paulista, 1578, São Paulo, SP