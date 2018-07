Especialistas franceses suspeitam que a máscara mortuária de Napoleão Bonaparte, que está no Museu do Exército, não é a verdadeira. É possível também que o cadáver, repatriado em 1840, não seja do imperador. Eles acreditam que a máscara e o corpo possam ser de Cipriani Franceschi, colaborador do general que também morreu na Ilha de Santa Helena.