Marte já teve áreas habitáveis, diz estudo

Cientistas acreditam que a vida surgiu na Terra há cerca de 4 bilhões de anos, no oceano ou em algum outro ambiente onde houvesse água. Agora, uma análise de dados gerados pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), em órbita do planeta vermelho, mostra que o líquido também era abundante em Marte - e o clima, ameno - na mesma época. Leia mais sobre a exploração de Marte "Nossos resultados indicam claramente uma fase da história marciana em que a água esteve em contato com as rochas por longos períodos, criando novos minerais, e que o planeta não era quente demais a ponto de impedir o desenvolvimento de vida", diz o pesquisador John Mustard, da Universidade Brown (EUA), principal autor do artigo com os resultados da MRO. O trabalho foi publicado na edição desta semana da revista Nature. Mustard diz que o planeta não era "quente demais" porque os minerais detectados teriam se formado a temperaturas relativamente baixas. Os instrumentos da MRO encontraram sinais de minerais que se formam na presença de água nos terrenos da chamada época Noaquiana de Marte, de 4 bilhões a 3 bilhões de anos atrás. De acordo com o artigo, ainda há sinais de água presa entre as camadas de rocha. "Esses minerais podem conter até 25% de água", diz Mustard. "Se houver grandes quantidades deles nas rochas, então essa poderia ser uma fonte de água, oxigênio ou hidrogênio em algumas regiões de Marte." DEPÓSITO SUBTERRÂNEO No artigo, Mustard e colegas chamam a atenção para o fato de que esses minerais aparecem depositados em encostas, no fundo de crateras e em deltas de rios secos, em meio a sedimentos "claramente depositados por água", escrevem. Os minerais existem ainda nos picos formados no centro de algumas crateras de impacto, o que sugere que havia água subterrânea, a uma profundidade de 4 a 5 quilômetros, quando as colisões ocorreram. "No mínimo, as regiões superiores de Marte experimentaram água abundante, e por regiões superiores eu me refiro ao quilômetro de crosta mais próximo da superfície." Essa água poderia ter sustentado nascentes termais, e um sistema hidrológico ativo. Em artigo publicado no mês passado na Nature Geoscience, a pesquisadora Bethany Ehlmann, também da Brown, destacava a presença de depósitos sedimentares em deltas secos de rios no interior da cratera marciana Jezero, que abrigava um grande lago antigo. A cratera recebia água e sedimentos de uma bacia hidrográfica de cerca de 15 mil km2. Agora, o trabalho de Mustard confirma a presença de minerais formados quando há água na mesma área, e em vários outros terrenos antigos de Marte. PERFIL DO PLANETA Distância do Sol: Marte é o quarto planeta a contar do Sol, a 228 milhões de km da estrela; a Terra, a quase 150 milhões de km Temperaturas: a temperatura mínima na superfície marciana chega a 87°C negativos; a máxima, -5°C. Na terra, a mínima e a máxima são de -88°C e 58°C Órbita e rotação: o ano marciano, período necessário para que o planeta dê uma volta completa em torno do Sol, é 88% mais longo que o ano terrestre, de 687 dias terrestres; a duração do dia marciano é 3% maior que o tempo de rotação terrestre Massa: a massa do planeta Marte corresponde a 11% da massa do planeta Terra Satélites: Marte tem dois satélites, Fobos e Deimos, ambos descobertos em agosto de 1877 pelo astrônomo Asaph Hall Atmosfera: Os principais elementos da atmosfera de Marte são dióxido de carbono, nitrogênio e argônio. No caso da Terra, são nitrogênio e oxigênio