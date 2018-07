Marte estará mais próximo da Terra

Marte poderá ser visto amanhã no céu como uma estrela vermelha bastante brilhante, na direção da Constelação de Touro. Isso acontecerá porque os dois planetas estarão bastante próximos e, portanto, a luz refletida pelo planeta vermelho será melhor percebida. "Há situações orbitais em que Marte e Terra estão mais perto do que em outras, pela configuração de suas trajetórias", explica o subdiretor do Planetário de Madri, Telmo Fernández. A posição privilegiada de Marte para sua observação por astrônomos segue outro evento, a chuva de meteoros Persêidas, que aconteceu na semana passada.