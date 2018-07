Marinha e CNPq fazem a seleção de projetos

O Programa Arquipélago lançará, no segundo semestre, um edital para seleção de pesquisadores interessados em desenvolver projetos em São Pedro e São Paulo. De 24 projetos em andamento no ano passado, vários já foram concluídos ou estão em fase de conclusão. Os candidatos e suas propostas serão avaliados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pela Marinha. "Ao serem aprovados, os pesquisadores fazem uma semana de treinamento, na Base Naval de Natal, para a ocupação da estação científica", informa o capitão-tenente Marco Antônio Carvalho de Souza, coordenador geral do Programa Arquipélago. Passam por rigoroso exame de saúde e recebem lições teóricas e práticas sobre combate a incêndios, sobrevivência no mar, primeiros socorros, comunicações e operação e manutenção de bote inflável. Procedimentos de emergência e condições para mergulho também entram no currículo. O coordenador científico, professor Fábio Hazin, revela que há algumas centenas de pesquisadores treinados e mais de 20 projetos em andamento. Eles são apresentados por universidades de todo o País. Hazin e o coordenador-geral, Carvalho, montam as equipes que devem se revezar na estação a cada 15 dias. Viajam em pesqueiros fretados pela Marinha, que lhes dão apoio enquanto permanecem na ilhota Belmonte. "Do ponto de vista científico, a posição geográfica estratégica, entre os Hemisférios Norte e Sul e os continentes africano e americano, atribui ao Arquipélago de São Pedro e São Paulo uma condição única para a realização de pesquisas em diversos ramos da ciência", afirma Hazin, comparando as ilhas a um navio oceanográfico fundeado no meio do Oceano Atlântico. O professor espera que a geração de informações, de forma simultânea e em permanente interação, pelos diversos ramos da oceanografia, possa conduzir a uma compreensão integrada do ecossistema do arquipélago, contribuindo para melhor entender os intrincados processos ecológicos de ecossistemas insulares. Segundo Hazin, o arquipélago constitui uma das mais importantes áreas de pesca do Nordeste brasileiro. "Desde 1988, a frota atuneira sediada em Natal, por exemplo, mantém uma pesca regular nas adjacências do arquipélago, objetivando a captura de espécies pelágicas migratórias", disse. O professor Sílvio Macêdo, coordenador do projeto "Interações de parâmetros bióticos e abióticos e suas influências na produtividade do Arquipélago de São Pedro e São Paulo", ressalta o caráter multidisciplinar e interinstitucional do Programa Arquipélago, que, na área de biologia, envolve o Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, onde trabalha, o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e o Departamento de Oceanografia da Universidade do Rio Grande do Sul. O biólogo Marcos Antônio Ferreira Melo e a química Josiane Gomes Paulo coletam e analisam amostras da água dos arredores da ilhota Belmonte, sob a orientação de Macêdo. Viagem feita a convite da Marinha do Brasil