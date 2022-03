Marília Mendonça gravou música inspirada em sucesso de Billie Eilish

Marília Mendonça, a rainha da 'sofrência', se inspirou no hit da cantora pop norte-americana Billie Eilish. Foto: Instagram/mariamendoncacantora e Reuters/Mario Anzuoni

A cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021, gravou uma música inspirada em Happier Than Ever, de Billie Eilish. A informação foi revelada recentemente pelo também cantor e irmão da sertaneja, João Gustavo.

Em publicação no Twitter, o cantor contou que a música Você Me Faz Odiar O Carnaval tem influências do hit da cantora pop norte-americana, Happier Than Ever. O artista também disse que a composição foi feita por ele, Marília, Dom Vittor e Matheus Araújo.

No entanto, mesmo sendo uma das várias gravações que a cantora deixou pronta, ainda não há uma data prevista para o lançamento da canção.

Uma curiosidade que talvez vocês não saibam, a música “você me fez odiar o carnaval” foi feita em cima de um tema de uma música já existente https://t.co/ojDPPK6kQF Essa é a música que pegamos como referência para elaborar a canção que vocês tanto pedem. — jao (@jgdiasgo_joao) March 4, 2022

Em setembro de 2021, a rainha da sofrência surpreendeu os fãs e publicou um áudio cantando um trecho de Happier Than Ever, apenas com voz e violão.