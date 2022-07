Marília Mendonça é homenageada com EP póstumo; ouça

Marília Mendonça morreu aos 26 anos e deixou o filho Leo, de 2 anos. Foto: Som Livre

A voz da cantora Marília Mendonça (1995-2021) continua sendo reberverada. A equipe da eterna 'Rainha da Sofrência' lançou nesta quinta-feira, 21, o EP Decretos Reais Vol.1, álbum póstumo com faixas de clássicos sertanejos regravadas por Marília durante a live Serenata, realizada em maio do ano passado. Ouça no Spotify.

O EP foi lançado na véspera do aniversário da cantora, que completaria 27 anos nesta sexta-feira, 22.

Com 4 faixas, alguns sucessos sertanejos são ecoados pela artista: como Te Amo Demais e Não Era Pra Ser Assim - de Leonardo e Zezé Di Camargo e Luciano. Sendo Assim, gravada por Genivaldo Santos em 1976; e Te Amo, O Que Mais Posso Dizer, sucesso na voz de Ovelha.

De acordo com a produção de Marília, o Vol. 2 do álbum deve ser disponibilizado ao longo deste ano.

"A saudade bate muito forte aqui no peito, o tempo só fortalece o que de mais grandioso você deixou para nós: nunca desistir dos sonhos e os seus continuarão sendo vividos e atendidos por nós!", diz a publicação no Instagram.

Falando em saudade...

Nas redes sociais, fãs repercutiram o álbum e prestaram homenagem ao legado e a existência da cantora. Muitas pessoas relembraram com tristeza a partida precoce de Marília. "É pesado e triste lembrar de tudo. Ao menos ficam as músicas e as lembranças", comentou um internauta. "Eu nunca imaginei que ia sentir tanta falta de uma artista como sinto de Marília Mendonça", escreveu outro.

Hoje,dia 22,Marília Mendonça estaria completando 27 anos. Com uma carreira de imenso sucesso e consagrada nacionalmente. É aquela situação onde a ficha ainda não caiu. É pesado e triste demais lembrar de tudo. Ao menos ficam as músicas e as lembranças. Que esteja em um bom lugar. pic.twitter.com/pyH274onSA — Sérgio Santos (@ZAMENZA) July 22, 2022

eu nunca imaginei que ia sentir falta de uma artista como sinto de marília mendonça (as vezes eu boto as músicas só pra chorar) — a dos beba e gammy (@marcelladantas_) July 16, 2022

acho que lembrar da marília mendonça vai ser sempre não se conformar que ela nao tá mais aqui — jude (@judepaulla1) July 22, 2022