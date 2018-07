Maria Bonita abre o sábado na Bienal

Nem tudo o que se vê é realmente o que é. A frase impressa na apresentação do outono-inverno 2007 de Maria Bonita, que abriu o quarto dia da São Paulo Fashion Week, resume de forma precisa alguns dos melhores momentos da coleção, nos quais a grife estampa elementos e cria uma ilusão de que a pessoa veste algo diferente do que realmente está sobre o corpo. O vestido de lã ganha estampa de tricô, ou de xadrez de veludo, ou ainda ostenta um zíper fake. Pode não ser um recurso inédito, mas funcionou bem. O futurismo proposto pela designer Danielle Jensen, que assina o estilo, vem nas perucas de replicantes, com cabelos geométricos assimétricos, e nas pernas cobertas por meias de paetês e de vinil (bem bacanas). Os tecidos tecnológicos fazem toda a diferença na coleção. Em uma marca sempre pautada nos naturais, como algodões, veludos e lãs, o náilon, vinil, neoprene (em ótimos trenchcoats) e empapelados atualizam a grife. A cartela de cores é básica e redondinha. Começa no melhor estilo ´sou cinza, sou chique´, passa pelo verde fechado, um pingo de vermelho e fecha com uma dupla de clones (efeito cênico já usado pela grife no verão) seminus, em abusada transparência no preto. Platéia É pedir muito que tenha celebridade no gargarejo de qualquer desfile realizado em um sábado de manhã. A Madonna da vez, no desfile da Maria Bonita, foi a atriz e apresentadora Cris Couto, mudérna até com sua boininha. E com zero de afetação.