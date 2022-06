Maraisa conta que box de banheiro estourou enquanto tomava banho: 'Um susto'

Maraisa contou que box do banheiro explodiu enquanto tomava banho após um show. Foto: Instagram/@maraisa

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, revelou que passou por um acidente no último sábado, 18. Enquanto tomava banho após um show, o box do banheiro estourou em cima dela.

"Foi só um susto. O Corpo de Bombeiros chegou muito rápido, os médicos me atenderam muito rápido. Por isso, eu não apareci no domingo para agradecer a tag e a audiência de vocês no The Voice Kids", disse em um vídeo enviado para os fãs.

Ela contou que ficou com um pequeno ferimento no pulso por conta do vidro. "Esse cortezinho é o livramento de Deus. Como sempre, Deus me livrando."

Assista: