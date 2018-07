Mar de inverno

Risoto do mar

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 4 porções

Ingredientes:

1/2 kg de lulas em anéis

200 g de mexilhões

100 g de vôngoles

1/2 kg de camarões médios

1 colher (sopa) de tempero pronto de sua preferência pimenta-do-reino a gosto

1 colher (sopa) de manteiga

2 colheres (sopa) de azeite

1 cebola média picada

1 dente de alho picado

1/2 pimentão amarelo picado

1/2 pimentão verde picado

1 tomate sem pele, picado

1/2 pimenta malagueta picada

1/2 copo de vinho branco seco

200 g de arroz arbóreo

1/2 litro de caldo de peixe

salsa e cebolinha verde a gosto

Preparo: 1. Lave, escorra e coloque em pratinhos separados as lulas, os mexilhões, os vôngoles e os camarões. Distribua entre eles o tempero pronto, polvilhe com pimenta-do-reino e reserve na geladeira. 2. Numa panela, aqueça a manteiga e o azeite, e refogue a cebola e o alho até que fiquem transparentes. 3. Junte os pimentões, os tomates e a pimenta malagueta. Refogue. 4. Junte o vinho e as lulas reservadas, mantendo em fogo alto, até o vinho evaporar. 5. Adicione o arroz e refogue por 3 minutos, mexendo. 6. Acrescente o caldo de peixe, mexendo às vezes. 7. Após 15 minutos, junte os mexilhões e os vôngoles. Misture bem. 8. Coloque os camarões e deixe cozinhar por uns 5 minutos. Se necessário, junte mais água. 9. Acerte os temperos, desligue a chama, polvilhe a salsa e a cebolinha.

Custo: alto

Grau de dificuldade: trabalhoso

Merluza com batatas

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

700 g de batata

1 dente de alho

2 cebolas médias

1 xícara (chá) de salsinha picada

manteiga para untar

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

600 g de filé de merluza

4 filés de anchova

1/2 xícara (chá) de azeite extra virgem

Preparo: 1. Cozinhe as batatas com a casca, até ficarem macias, mas sem se desmancharem. Descasque-as e corte-as em fatias com cerca de 0,5 cm de espessura. Reserve. 2. Numa tigela, misture o alho picadinho, a cebola cortada em rodelas finas e a salsinha. 3. Unte com manteiga um refratário e espalhe a metade das batatas. Tempere com sal e pimenta. 4. Por cima, disponha a mistura de alho, cebola e salsinha. 5. Cubra com os filés de merluza, tempere com sal e pimenta, e espalhe sobre a merluza os filés de anchova desfiados. 6. Cubra com a batata restante e polvilhe levemente com sal, lembrando que as anchovas são bem salgadas. 7. Regue com o azeite, cubra com papel alumínio e leve ao forno médio, por cerca de 30 minutos. 8. Retire o papel alumínio e deixe dourar por mais 5 minutos. Sirva bem quente.

Custo: médio

Grau de dificuldade: fácil

Enroladinho de linguado

Tempo de preparo: 40 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

1 kg de filé de linguado

250 g de camarão médio limpo tempero em pó para aves, peixes, legumes e saladas a gosto

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

óleo para fritar

Preparo: 1. Lave os filés de linguado, escorra e corte-os ao meio, no sentido do comprimento. 2. Tempere com o tempero em pó e reserve. 3. Lave os camarões, retire as vísceras e tempere com o tempero em pó. 4. Sobre cada metade de filé de linguado, coloque um camarão. Enrole e prenda com palitos. Passe na farinha de trigo, um a um. 5. Aqueça o óleo e frite os enroladinhos aos poucos, até que dourem por igual. Escorra sobre papel toalha e sirva quente.

Custo: médio

Grau de dificuldade: fácil