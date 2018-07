Maquiagem pop

Segundo o maquiador Marcos Costa, as cores vibrantes vão deixar o verão mais elétrico e contemporâneo. "A mistura de tons quentes e frios faz parte da maquiagem da temporada. Os cítricos, super em alta, vão colorir mais ainda os rostos das brasileiras", anuncia ele.

Na maquiagem da capa desta edição, Marcos optou por uma pele natural, com destaque para os lábios. "O rosa vibrante deixa a boca com um colorido vivo e, ao mesmo tempo, jovial. Nas maçãs, o contraponto com o blush bronze traduz a sensualidade de uma maneira sutil", observa.

Para a garotada de 18, vale abusar do laranja, amarelo, azul e salmão, cores que podem ser usadas juntas ou separadas. "Passou dos 30? Sugiro misturar os cítricos com cores mais suaves." Uma dica bacana do maquiador: o "novo preto" ganha espaço na temporada. Trocando em miúdos, o pretão intenso, que já virou mania entre as mulheres, é substituído por cores como verde, azul, berinjela e uva. "Usar essas cores, em toda a pálpebra móvel, acompanhadas de um delineador preto em cima e de um lápis preto embaixo, deixa a maquiagem sofisticada e também atual. São tonalidades clássicas, que nunca saem de moda", ensina Marcos.

A maquiadora Thais Cassolari, do salão Ricardo Cassolari, aposta nas cores flúor e nas nuances do rosa e salmão. "Para quem tem medo de exagerar, a dica é optar por um elemento de cor forte, como um rímel azul." A pele também ganha um up com o uso de iluminadores e sombras de efeito perolado. Thais criou dois looks: um mais suave, usando a cor salmão nos olhos, e outro mais jovem e atrevido, com sombra verde cítrico e rímel azul.

Já Fabiana Gomes, maquiadora sênior da M.A.C., marca que acaba de lançar a Dare To Wear, uma linha supercolorida de produtos, preferiu destacar os olhos, mesclando nas pálpebras tons de lilás e roxo. Mas a pele também ganhou um destaque especial. "Nos desfiles em Milão, uma tendência forte era iluminar pontos do rosto, como nariz e queixo." Fabiana reproduziu o efeito, usando um produtinho curinga no nariz da modelo, o Cream Colour Base, na cor Shell. Nas maçãs, blush coral e pêssego. Para finalizar, uma boca delicada.