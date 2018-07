Mapa mostra cratera nos polos da Lua

Um novo mapa da Lua, mais detalhado e atualizado, confirma que o satélite contém pouca água e identifica crateras até então desconhecidas nas regiões polares. O mapa permite também ter ideia do interior da Lua. "A topografia lunar que tínhamos era muito limitada. E as informações da superfície explicam muito do que há no interior", explica C.K. Shum, professor da Universidade de Ohio. A principal utilidade do mapa será orientar veículos usados para investigar a superfície do satélite.