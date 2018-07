Manifestante destrói estrela de Trump na Calçada da Fama

A estrela de Donald Trump na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, foi destruída na manhã desta quarta-feira (26) por um homem que usou uma marreta e uma picareta para arrancar o nome do candidato a presidente dos Estados Unidos da placa gravada no chão.

Estrela de Trump na Calçada da Fama amanheceu destruída nesta quarta-feira (26) Foto: Deadline Hollywood

O responsável pela ação foi identificado como Jamie Otis. Em entrevista a um site americano, ele afirmou que sua intenção inicial era retirar a estrela inteira da Calçada da Fama e leiloá-la em Nova York. O dinheiro arrecadado seria revertido para as mulheres que, nos últimos meses, acusaram Trump de ter cometido assédio sexual contra elas ao longo de décadas.

Otis não chegou a conseguir descolar a estrela do chão, mas fez bastante dano à homenagem inaugurada em 2007, em reconhecimento ao trabalho do presidenciável republicano na televisão à frente do programa O Aprendiz.

O grupo que administra a Calçada da Fama de Hollywood afirmou que o manifestante será processado. A placa danificada foi substituída na tarde desta quarta-feira.

Esta não é a primeira vez que a estrela de Trump na Calçada é atacada. Em janeiro deste ano, uma suástica invertida foi desenhada com spray sobre ela. Em junho foi a vez de um sinal de 'mudo' ser pixado no local.