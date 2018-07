Mancha em Júpiter pode indicar impacto

O astrônomo amador australiano Anthony Wesley divulgou na internet a imagem, feita anteontem, de uma mancha escura perto do Polo Sul de Júpiter, o maior planeta do sistema solar. A mancha parece ser a marca deixada pelo impacto de um cometa ou asteroide. Os astrônomos Glenn Olson e Leigh Fletcher, do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da Nasa, fizeram e analisaram as primeiras imagens em infravermelho da mancha e estão convencidos de que se trata do sinal de um impacto. "De jeito nenhum uma coisa tão escura assim em Júpiter seria uma tempestade", disse Olson. As imagens, obtidas com um telescópio no Havaí, não foram liberadas para divulgação. Olson disse que não está claro quando o impacto que teria gerado a mancha ocorreu, mas que ainda não havia surgido uma foto de Júpiter anterior a anteontem que mostrasse o buraco na atmosfera do planeta gigante. Uma explicação alternativa para a mancha seria a de um fenômeno climático, como a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade que perdura há séculos no planeta. O astrônomo Fernando Roig, do Observatório Nacional (ON), disse que o surgimento de um sinal de impacto em Júpiter, mesmo sem que o objeto causador tivesse sido detectado antes, é perfeitamente possível. "Pode ser um corpo que não havia sido avistado, ou sobre o qual ainda não havia informações suficientes para um cálculo de trajetória." Ele diz ainda que a confirmação do impacto depende de mais observações. Mas crê que não se trata de efeito atmosférico nem de sombra. O impacto, se confirmado, não afeta os cálculos de probabilidade de a Terra vir a sofrer um choque semelhante, diz.