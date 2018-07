Mais opções na área de bens culturais

A falta de profissionalização e a demanda de quem trabalha na área, segundo pesquisas de mercado das faculdades, fez com que instituições de ensino preparassem MBAs específicos para gestão de projetos e bens culturais. A Fundação Getúlio Vargas do Rio e a Cândido Mendes estão entre as primeiras a oferecem os programas, seguidas pela Associação Brasileira de Gestão Cultural, o Centro Universitário Una, o Centro Universitário Belas Artes e a Anhembi Morumbi.