Mais de 90 mil começam amanhã provas da Unesp

O vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) começa amanhã, com as provas de conhecimentos gerais. Serão 84 questões de múltipla escolha das disciplinas de história, geografia, física, biologia, química, matemática e língua estrangeira (inglês ou francês). Os exames vão até terça-feira. Os portões serão fechados sempre às 14 horas. Os candidatos devem chegar às 13 horas e levar identidade original, lápis preto n.º 2, apontador, borracha, caneta esferográfica azul ou preta, régua pequena transparente (15 a 20 cm) e uma foto 3x4 recente. Estão inscritos 91.052 candidatos, que farão a prova em 30 cidades do Estado.