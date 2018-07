Mais de 30% dos peixes da Europa estão em risco

Cerca de 200 espécies das 552 variedades de peixes de água doce na Europa estão ameaçadas de extinção, e 12 já desapareceram, diz uma pesquisa da União Mundial para a Natureza (UICN) divulgada em Genebra. "Com 200 espécies - 38% das que habitam rios e lagos europeus - ameaçadas de extinção na Europa, devemos agir agora para evitar a tragédia'''', disse William Darwal, coordenador do Programa de Espécies da União. Segundo Darwal, "o nível de perigo é muito maior do que o enfrentado por pássaros e mamíferos". Muitas das espécies em perigo não são consideradas carismáticas nem têm valor aparente para as pessoas, por isso raramente atraem verbas necessárias para sua preservação.