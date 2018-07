Mais da metade das vagas isentas de taxa na Fuvest não são preenchidas

Mais da metade das vagas disponíveis para isenção da taxa de R$ 100 cobrada na inscrição do vestibular da Universidade de São Paulo (USP) não foram preenchidas. Das 65 mil oferecidas para alunos de escolas públicas e com renda familiar inferior a R$ 456 per capita, apenas 30.647 foram ocupadas, o que indica a sobra de 52,8% do benefício. O objetivo da isenção, segundo a Fundação para o Vestibular da USP (Fuvest), é incentivar o acesso de estudantes carentes à prova de seleção de uma das universidades mais disputadas do País. Segundo a Pró-Reitoria de Graduação da universidade, não foi realizado um estudo para apurar a sobra de vagas, mas o índice de ociosidade preocupou os especialistas em educação. Eles acreditam que a pouca adesão é um dos reflexos da falta de estímulo e de preparo dos estudantes de baixa renda para concorrer. "Os alunos de escola pública estudam em unidades taxadas de ruins e, normalmente, não são muito incentivados a concorrer a uma vaga na USP", afirma a professora de metodologia de ensino da USP, Sônia Castelar. "De certa forma, quem estuda no sistema público de ensino sente que a concorrência é desleal com aqueles que freqüentaram colégio particular. O mais grave é que nem a escola pública aposta nesse estudante", lamenta a coordenadora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Ângela Soligo. A procura por isenções no vestibular da USP caiu 12,7% neste ano em relação a 2006, quando houve 35 mil inscritos, também no universo de 65 mil vagas. Segundo a Coordenadoria de Assistência Social da USP, somente em 2005 o total de ofertas chegou próximo de ser totalmente preenchido, mas não eram exigidos documentos que comprovassem a renda inferior aos R$ 456 por pessoa.