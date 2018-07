Mais cinco mortes são registradas

Mais cinco mortes causadas por gripe suína foram confirmadas ontem. Três no interior de São Paulo e duas no interior do Rio Grande do Sul. Agora, o número de óbitos no País chega a 61, desde que os primeiros casos foram registrados. Em São Paulo, a Secretaria de Saúde de Campinas comunicou a morte de uma mulher de 48 anos. O óbito ocorreu na segunda-feira, dia 27. Segundo a pasta, ela tinha seu sistema imunológico comprometido. As outras duas mortes ocorreram em São Caetano, na Grande São Paulo, e em Turiúba, município de 2 mil habitantes na região de Araçatuba. O paciente de São Caetano, um homem de 47 anos, morreu ontem, no Hospital Mário Covas, em Santo André. A morte de uma funcionária de uma creche, de 42 anos, também é investigada. Em Turiúba, a primeira morte no Noroeste do Estado, foi a de um homem de 58 anos. No Rio Grande do Sul, a Secretaria da Saúde confirmou duas mortes em Passo Fundo - uma mulher de 28 anos, portadora de Síndrome de Down, e um homem de 42. Eles não tinham nenhuma doença que comprometesse o sistema imunológico.