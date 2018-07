Maioria trabalha, é casada e tem renda de até R$ 1,3 mil

De acordo com dados do MEC, 65,6% dos estudantes de cursos a distância trabalham e 54,4% são casados, enquanto entre os alunos de educação presencial os índices são de 25,7% e 18,76%. Eles têm ainda renda inferior: 52,26% pertencem a famílias que recebem até três salários mínimos (R$ 1.395), o que ocorre em apenas 29,78% dos alunos de cursos presenciais. "Eles são mais pragmáticos, mais dedicados, estão estudando com um objetivo claro. Não estão lá porque o pai mandou", completa o consultor de educação a distância Fábio Sanchez. A pesquisa mostra ainda que grande parte dos alunos de cursos a distância tem mais de 30 anos e que 83,8% são filhos de pessoas que cursaram até o ensino fundamental. "Do ponto de vista da inclusão, é uma revolução", diz o secretário de Educação a Distância do MEC, Carlos Eduardo Bielschowsky.