Um paleontólogo da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, descobriu que o maior pterossauro do qual se tem notícia viveu no Nordeste do Brasil há 115 milhões de anos. A descoberta, detalhada na revista Palaeontology, foi feita com base em fóssil de parte do crânio de um chaoyangopteridae, espécie só achada até hoje na região chinesa de Chaoyang.