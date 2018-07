Mago: homem perfeito

Para essa semana, a carta que abordarei na coluna é do Mago, que é a representação do homem perfeito (O filho de Deus, essência divina). É também o princípio masculino, ativo, que pode ser associado ao animus. Ter consciência da unidade e da energia concentrada para o princípio de uma atividade, ponto de partida. Poder criador e de mudança que existe no homem, por meio de seus próprios recursos (é aquele famoso jargão de quem tem a faca e o queijo na mão). O Mago vem ao mundo tendo à sua disposição os quatro elementos da natureza e as quatro funções psíquicas representadas na mesa do mago: ar (faca) = pensamento; água (taça) = sentimento; fogo (bastão) = intuição; e terra (moeda) = sensação. Qualquer pessoa tem todo o potencial do mundo para ser o que quiser, basta descobrir e confiar em seus dons naturais! Ação a ser tomada Agir com criatividade, confiando em seus dons naturais. Basta acreditar no seu potencial. Frase ?Uma vez incorporado à consciência, você pode criar riquezas ilimitadas sem nenhum esforço e experimentar o sucesso em todas as suas realizações.? (Deepak Chopra) Meditação: ?Origem do poder, pai da sabedoria, fonte da corrente da vida, eu vos homenageio! Vós sois aquele que controla o bastão do poder, o sábio, que regula as combinações dos elementos do meu ser: sede meu guia! Preciso mudar, me transformar. De um filho das trevas, desejo me transformar num ser de luz. De uma criatura impulsiva, devo me tornar um ser de vontade iluminada. Transformai-me, ó mágico senhor da minha alma! Trazei para a minha personalidade o lampejo do raio divino para que eu possa despertar para a consciência da minha autêntica natureza. Eu era um homem: agora serei um deus. Eu era da Terra , agora junto-me às estrelas. Eu vos saúdo, Sol do firmamento da minha vida! Sou vossa luz, sou vosso amor, vossa sabedoria e vosso poder!? (Stephan A. Hoeller) Dica Repetir em voz alta por várias vezes consecutivas a afirmação ou o mantra: ?EU SOU, EU SOU, EU SOU...?