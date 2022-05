Madonna faz participação em show de Maluma na Colômbia; assista

Madonna participou de show de Maluma na cidade de Medellín, na Colômbia. Foto: Instagram/@madonna

Madonna fez uma participação no show especial Medallo En El Mapa do cantor Maluma. A apresentação ocorreu no último sábado, 30, no estádio Atanasio Girardot cidade de Medellín, na Colômbia.

Eles cantaram por mais de 13 minutos e performaram duas canções: Medellín​, parceria dos dois que está no álbum Madame X, e Music, faixa lançada em 2000 pela cantora.

Segundo informações da Blu Radio, estação de notícia de Bogotá, cerca de 54 mil pessoas estavam presentes no local.

No domingo, 1º, Madonna usou o seu Instagram para agradecer a participação no show. "A noite passada foi tão [emojis de fogo] em Medellín com Maluma. Obrigada a todos", escreveu.

Assista à performance dos dois: