Macacos têm capacidade de fazer contas mentalmente

Os macacos podem fazer contas de adição mentalmente, com resultados semelhantes aos de estudantes universitários, revelou estudo divulgado pela revista americana PloS Biology. Segundo cientistas do Centro de Neurociências Cognitivas da Universidade Duke (Carolina do Norte, Estados Unidos), os resultados ajudam a compreender as origens evolutivas compartilhadas de humanos e animais no que se refere à capacidade aritmética. Outras pesquisas tinham determinado que animais e seres humanos são capazes de representar e comparar números. Mas até agora não estava claro se os animais podiam fazer operações aritméticas de cabeça. "Sabíamos que os animais podem reconhecer quantidades, mas não havia provas de sua capacidade para realizar tarefas matemáticas, como a soma. Nosso estudo demonstrou que sim", disse Jessica Cantion, estudante de pós-graduação que participou da pesquisa. Os cientistas observaram macacos instalados em frente a uma tela com um número variável de manchas. As manchas foram apagadas da tela, que foi substituída por outra, na qual aparecia um número diferente de manchas. Depois, aparecia uma terceira tela onde havia uma caixa com a soma das primeiras duas telas, e outra com um número diferente. Os macacos eram recompensados cada vez que tocavam a tela que continha a soma correta. Um grupo de estudantes universitários foi submetido a um teste semelhante, no qual tinham de escolher a soma correta sem contar as manchas. O nível de acertos entre os estudantes foi de 94%, e o dos macacos, de 76%. A média de tempo de resposta nos dois grupos foi de um segundo. Nos dois grupos, os resultados não foram tão bons quando as caixas mostravam números muito próximos. "Se a soma correta era 11 e a resposta errada era 12, tanto os macacos quanto os estudantes demoravam mais a responder e cometiam mais erros", disse Elizabeth Branion, do Centro de Neurociências Cognitivas.