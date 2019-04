Lulu Santos oficializa união estável com Clebson Teixeira

Cantor assumiu namoro com Clebson Teixeira em julho de 2018. Foto: Instagram/@lulusantosoficial

Lulu Santos e o modelo Clebson Teixeira assinaram o termo de união estável nesta sexta-feira, 19. A novidade foi revelada pelo próprio músico, que compartilhou em seu Instagram uma foto em que eles exibem as alianças de compromisso.

"Ontem, Clebson e eu assinamos o termo de união estável que nos torna perante a lei um casal", escreveu Lulu Santos, que revelou uma curiosidade sobre a data."Pedi para que fosse válido a partir de 6 de maio porque nasci no 4 e achei justo que renascesse logo em seguida."

Os dois ficaram noivos no final de janeiro, quando o jovem de 26 anos pediu o músico de 65 anos em casamento no palco da Fundição Progresso, no Rio, onde Lulu fazia um show. Para a declaração de amor, Clebson se ajoelhou e mostrou uma aliança. Enquanto isso, o público vibrou e gritou "aceita".

Em setembro de 2018, Lulu Santos lançou uma canção que fala do romance com Clebson. A música Hoje em Dia conta a história de amor entre eles, que revelaram o namoro no final de julho de 2018.