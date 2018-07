Lulas gigantes ''invadem'' a Califórnia

Milhares de lulas gigantes surgiram na costa de San Diego, na Califórnia. As criaturas, chamadas de Lulas de Humboldt, são geralmente encontradas nas águas profundas do México e podem medir até 1,5 metro e pesar 45 quilos. No México, são conhecidas como "demônios vermelhos" por sua cor e pela reação agressiva perante humanos. Todas as lulas são carnívoras.Cientistas afirmam que a falta de comida causada pelo aquecimento global explicaria a invasão.