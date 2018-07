Lula volta a culpar ricos pelo clima

Em discurso com críticas ao G-8, grupo formado pelos sete países mais industrializados e a Rússia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem, após assinar decreto de criação do Fundo Amazônia, que a Holanda "polui dez vezes mais que o Brasil", proporcionalmente ao tamanho dos territórios. Ele disse que a "responsabilidade histórica é maior para alguns" países em relação ao aquecimento global e defendeu um "processo de reparação de danos cometidos no planeta". Por uma "questão de soberania", os doadores do fundo não terão participação na escolha dos projetos de redução do desmatamento que deverão ser apoiados. O presidente disse que "fazer as coisas direito" na área ambiental é "melhor para a imagem do País". Segundo ele, o Brasil assumirá "todas" as responsabilidades de preservação da Amazônia e de combate ao aquecimento porque quer "assumir definitivamente" a soberania do território e das decisões relacionadas ao bioma. O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, chamou Lula de "eco-presidente": "Se dizia que, com a saída da Marina Silva, a área ambiental estava fraca no governo. Acho que os últimos atos que o presidente tem assinado são uma amostra de que a área está forte, e que talvez o sacrifício da ministra foi bem-sucedido."