Luíza Brunet ataca de repórter

A modelo Luíza Brunet está passeando na Bienal nesta sexta-feira com um microfone nas mãos, cinegrafista e produção. Luíza está gravando um quadro que vai ao ar no programa Charme com Adriane Galisteu (SBT) na segunda-feira, dia 5 de fevereiro. A matéria aborda o comportamento dos freqüentadores da São Paulo Fashion Week e o que as pessoas usariam das passarelas, nas ruas. Luíza Brunet confirmou que vai assistir o desfile masculino de Alexandre Herchovitch e a coleção de Valdemar Iódice na primeira fila.