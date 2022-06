Luísa Sonza e Baco Exu do Blues anunciam single para o Dia dos Namorados

Luísa Sonza e Baco Exu do Blues lançam música em parceria no Dia dos Namorados. Foto: Pam Martins

Mais uma novidade para mexer com os corações apaixonados vem aí. A cantora Luísa Sonza e o cantor Baco Exu do Blues anunciaram o lançamento do single Hotel Caro para domingo, 12 de junho, mais conhecido como o Dia dos Namorados.

A música é um R&B intenso e sensual que aborda os sentimentos e desejos durante o fim de um relacionamento que foi bom. A canção foi produzida por Dactes, JLZ e Marcelo Delamare.

Além de ser disponibilizada em todas as plataformas musicais às 21h de domingo, Hotel Caro chega acompanhada de um clipe dirigido por OG Cruz.